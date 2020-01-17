2020-01-17T16:37:33+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства за шутки над Христом, в России появились первые видеобанкоматы, Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства за шутки над Христом, в России появились первые видеобанкоматы, Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

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