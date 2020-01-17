Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства за шутки над Христом, в России появились первые видеобанкоматы, Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства за шутки над Христом, в России появились первые видеобанкоматы, Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием
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