2020-01-17T20:02:29+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Набиулина на послании сидела так, как будто она на сковородке и понимает, что её сейчас будут нагревать. Причем быстро

Доктор экономических наук - о том, что будет делать Мишустин на посту премьера и что ждёт российскую экономику.Доктор экономических наук - о том, что будет делать Мишустин на посту премьера и что ждёт российскую экономику.

Доктор экономических наук - о том, что будет делать Мишустин на посту премьера и что ждёт российскую экономику

Михаил Делягин: Набиулина на послании сидела так, как будто она на сковородке и понимает, что её сейчас будут нагревать. Причем быстро

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18 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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