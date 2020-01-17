Михаил Делягин: Набиулина на послании сидела так, как будто она на сковородке и понимает, что её сейчас будут нагревать. Причем быстро
Доктор экономических наук - о том, что будет делать Мишустин на посту премьера и что ждёт российскую экономику
Михаил Делягин: Набиулина на послании сидела так, как будто она на сковородке и понимает, что её сейчас будут нагревать. Причем быстро
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