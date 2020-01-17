2020-01-17T21:59:36+03:00
Николай Платошкин. Главное
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Есть надежда, что Мишустин наведет порядок в доведении денег из Москвы в регионы

Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсуждают главные темы недели.Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсуждают главные темы недели.

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают историческое Послание Владимира Путина Федеральному собранию, отставку правительства и предложения по изменению Конституции

Николай Платошкин: Есть надежда, что Мишустин наведет порядок в доведении денег из Москвы в регионы

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