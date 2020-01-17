Николай Платошкин: Есть надежда, что Мишустин наведет порядок в доведении денег из Москвы в регионы
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают историческое Послание Владимира Путина Федеральному собранию, отставку правительства и предложения по изменению Конституции
Николай Платошкин: Есть надежда, что Мишустин наведет порядок в доведении денег из Москвы в регионы
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