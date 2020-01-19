19 января. Премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур», увольнение Анджелы Дэвис из университета, смерть зампреда КГБ Семёна Цвигуна
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
19 января. Премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур», увольнение Анджелы Дэвис из университета, смерть зампреда КГБ Семёна Цвигуна
19 января. В этот день в разные годы:
1853 год - в Риме премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур».
1970 год - увольнение преподавательницы из университета в Лос-Анджелес Анджелы Дэвис.
1982 год - на 65-м году скончался заместитель председателя КГБ Семён Цвигун.
1996 год - английский хит-парад возглавляет Джордж Майкл.