19 Янв. 2020 2020-01-18T23:44:49+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

19 января. Премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур», увольнение Анджелы Дэвис из университета, смерть зампреда КГБ Семёна Цвигуна 00:00 00:00

19 января. В этот день в разные годы:

1853 год - в Риме премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур».

1970 год - увольнение преподавательницы из университета в Лос-Анджелес Анджелы Дэвис.

1982 год - на 65-м году скончался заместитель председателя КГБ Семён Цвигун.

1996 год - английский хит-парад возглавляет Джордж Майкл.