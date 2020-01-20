Таксы выбрали Сергея Лаврова на пост Президента России 2024 года
Собаки-предсказательницы решили, что во второй тур выйдут журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов и и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров. Но победил всё-же опытный политик!
Таксы выбрали Сергея Лаврова на пост Президента России 2024 года
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