2020-01-20T14:48:10+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН

Среди задержанных адептов секты «бога Кузи» оказалась Заслуженная артистка России

Обсуждаем главные новости столицы.Обсуждаем главные новости столицы.

Михаил Антонов, Анастасия Варданян и Александр Рогоза обсуждают главные новости столицы

Среди задержанных адептов секты «бога Кузи» оказалась Заслуженная артистка России

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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