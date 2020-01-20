Николай Стариков: Путин хочет построить китайскую систему, в которой больше не будет единоличной власти президента
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают грядущую конституционную реформу, отставку правительства и назначение Мишустина на должность премьера
Николай Стариков: Путин хочет построить китайскую систему, в которой больше не будет единоличной власти президента
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