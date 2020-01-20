2020-01-20T15:15:52+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Путин хочет построить китайскую систему, в которой больше не будет единоличной власти президента

Николай Стариков и Владимир Ворсобин обсуждают грядущую конституционную реформу, отставку правительства и назначение Мишустина на должность премьера.Николай Стариков и Владимир Ворсобин обсуждают грядущую конституционную реформу, отставку правительства и назначение Мишустина на должность премьера.

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают грядущую конституционную реформу, отставку правительства и назначение Мишустина на должность премьера

Николай Стариков: Путин хочет построить китайскую систему, в которой больше не будет единоличной власти президента

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