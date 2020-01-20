20 Янв. 2020 2020-01-20T16:56:59+03:00

Банкам могут запретить брать с россиян комиссию за оплату услуг ЖКХ, в Финляндии заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы, для депутатов хотят ввести запрет на мобильники во время заседаний 00:00 00:00

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