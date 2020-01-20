Банкам могут запретить брать с россиян комиссию за оплату услуг ЖКХ, в Финляндии заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы, для депутатов хотят ввести запрет на мобильники во время заседаний
Валентин Алфимов - с главными темами дня.
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Банкам могут запретить брать с россиян комиссию за оплату услуг ЖКХ, в Финляндии заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы, для депутатов хотят ввести запрет на мобильники во время заседаний
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.