17 Янв. 2020 2020-01-18T01:26:31+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

18 января. Первый выпуск журнала «Новый мир», основание детской редакции на Центральном телевидении, премьера фильма «Застава Ильича» 00:00 00:00

18 января. в этот день в разные годы:

1925 год - выходит первый номер журнал «Новый мир».

1963 год - основание главной редакции для детей на Центральном телевидении.

1965 год - в прокат выходит кинокартина Марлена Хуциева «Застава Ильича».

1980 год - академик Андрей Сахаров выслан в Горький из Москвы.

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