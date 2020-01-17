18 января. Первый выпуск журнала «Новый мир», основание детской редакции на Центральном телевидении, премьера фильма «Застава Ильича»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
18 января. Первый выпуск журнала «Новый мир», основание детской редакции на Центральном телевидении, премьера фильма «Застава Ильича»
18 января. в этот день в разные годы:
1925 год - выходит первый номер журнал «Новый мир».
1963 год - основание главной редакции для детей на Центральном телевидении.
1965 год - в прокат выходит кинокартина Марлена Хуциева «Застава Ильича».
1980 год - академик Андрей Сахаров выслан в Горький из Москвы.
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