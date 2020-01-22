2020-01-22T01:50:16+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

22 января. Кончина королевы Виктории, покушение на Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

22 января. Кончина королевы Виктории, покушение на Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева

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22 января. В этот день в разные годы:

1901 год - в Англии умирает королева Виктория.

1942 год - в «Комсомольской правде» было опубликовано стихотворение Ильи Френкеля «Давай закурим».

1969 год - покушение на Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева.

1994 год - американский хит-парад возглавляет трио в составе Роби Стюарта, Стинга и Брайана Адамса.

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