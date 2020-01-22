22 января. Кончина королевы Виктории, покушение на Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
22 января. Кончина королевы Виктории, покушение на Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева
22 января. В этот день в разные годы:
1901 год - в Англии умирает королева Виктория.
1942 год - в «Комсомольской правде» было опубликовано стихотворение Ильи Френкеля «Давай закурим».
1969 год - покушение на Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева.
1994 год - американский хит-парад возглавляет трио в составе Роби Стюарта, Стинга и Брайана Адамса.