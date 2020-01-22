23 января. Премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», декрет Совнаркома об отделении церкви от государства, кончина балерины Анны Павловой
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
23 января. Премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», декрет Совнаркома об отделении церкви от государства, кончина балерины Анны Павловой
23 января. В этот день в разные годы:
1881 год - в Москве на сцене Большого театра премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».
1918 год - выходит декрет Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви.
1931 год - в Гааге в возрасте 49 лет умирает русская балерина Анна Павлова.
1947 год - премьера фильма «Первая перчатка».