22 Янв. 2020 2020-01-22T23:57:39+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

23 января. Премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», декрет Совнаркома об отделении церкви от государства, кончина балерины Анны Павловой 00:00 00:00

23 января. В этот день в разные годы:

1881 год - в Москве на сцене Большого театра премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

1918 год - выходит декрет Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви.

1931 год - в Гааге в возрасте 49 лет умирает русская балерина Анна Павлова.

1947 год - премьера фильма «Первая перчатка».