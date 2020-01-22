2020-01-22T23:57:39+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

23 января. Премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», декрет Совнаркома об отделении церкви от государства, кончина балерины Анны Павловой

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

23 января. Премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин», декрет Совнаркома об отделении церкви от государства, кончина балерины Анны Павловой

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23 января. В этот день в разные годы:

1881 год - в Москве на сцене Большого театра премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

1918 год - выходит декрет Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви.

1931 год - в Гааге в возрасте 49 лет умирает русская балерина Анна Павлова.

1947 год - премьера фильма «Первая перчатка».

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