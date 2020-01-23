23 Янв. 2020 2020-01-23T13:32:02+03:00

Мария Баченина и Михаил Антонов обсуждают с экспертами и слушателями главные утренние темы.

«Никаких «Мстителей». Мстить мы будем только фашистам». Мединский перед отставкой поручил запретить показ голливудских фильмов на майских праздниках 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.