2020-01-23T15:03:40+03:00
Бовт знает
Алексей ИВАНОВ

Георгий Бовт: Поправки в Конституцию усиливают Президента. Даже по сравнению с полномочиями Путина

Журналист Георгий Бовт - про готовящиеся изменения в основной закон страны, шум вокруг нового министра культуры и трудоустройство бывших министров правительства Медведева.Журналист Георгий Бовт - про готовящиеся изменения в основной закон страны, шум вокруг нового министра культуры и трудоустройство бывших министров правительства Медведева.

Алексей Иванов и политолог, журналист Георгий Бовт - про готовящиеся изменения в основной закон страны, шум вокруг нового министра культуры и трудоустройство бывших министров правительства Медведева

Георгий Бовт: Поправки в Конституцию усиливают Президента. Даже по сравнению с полномочиями Путина

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