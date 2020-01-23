23 Янв. 2020 2020-01-23T15:03:40+03:00

Журналист Георгий Бовт - про готовящиеся изменения в основной закон страны, шум вокруг нового министра культуры и трудоустройство бывших министров правительства Медведева.

Георгий Бовт: Поправки в Конституцию усиливают Президента. Даже по сравнению с полномочиями Путина 00:00 00:00

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