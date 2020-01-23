Георгий Бовт: Поправки в Конституцию усиливают Президента. Даже по сравнению с полномочиями Путина
Алексей Иванов и политолог, журналист Георгий Бовт - про готовящиеся изменения в основной закон страны, шум вокруг нового министра культуры и трудоустройство бывших министров правительства Медведева
Георгий Бовт: Поправки в Конституцию усиливают Президента. Даже по сравнению с полномочиями Путина
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