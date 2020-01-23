23 Янв. 2020 2020-01-23T15:50:21+03:00

Путин прилетел в Израиль, россияне считают загрязнение природы угрозой страшнее терроризма, офицера ГИБДД уволили за то, что залил виски вместо незамерзайки в служебную машину 00:00 00:00

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