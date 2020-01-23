Путин прилетел в Израиль, россияне считают загрязнение природы угрозой страшнее терроризма, офицера ГИБДД уволили за то, что залил виски вместо незамерзайки в служебную машину
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Путин прилетел в Израиль, россияне считают загрязнение природы угрозой страшнее терроризма, офицера ГИБДД уволили за то, что залил виски вместо незамерзайки в служебную машину
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