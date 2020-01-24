Цены на аренду жилья в России могут взлететь в этом году на 5–10%, медиаменеджер из Челябинска выиграла гринкарту США, на которую даже не подавала
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Цены на аренду жилья в России могут взлететь в этом году на 5–10%, медиаменеджер из Челябинска выиграла гринкарту США, на которую даже не подавала
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