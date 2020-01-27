2020-01-27T13:40:31+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

«Сказал сыновьям, что вернется весной»: отец бросил детей в Шереметьево

Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных новостях столицы.Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных новостях столицы.

Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных новостях столицы

«Сказал сыновьям, что вернется весной»: отец бросил детей в Шереметьево

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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