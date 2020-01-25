2020-01-25T20:21:46+03:00
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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Китайская угроза. Как новый супервирус захватывает планету

Китайская угроза. История и развитиеКитайская угроза. История и развитиеФото: REUTERS

Мария Баченина рассказывает, что реально известно о коронавирусе и как массовая истерия наносит гораздо больше вреда, чем сама инфекция

Китайская угроза. Как новый супервирус захватывает планету

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