2020-01-31T11:31:15+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Как ловить крокодилов, пересечь континент на мотоцикле и найти своё предназначение в путешествии

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями главные утренние новости.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями главные утренние новости.

Михаил Антонов и Мария Баченина выясняют у путешественника Влада Минина, с чего начинать, если хочется экстремального отдыха, но боязно

Как ловить крокодилов, пересечь континент на мотоцикле и найти своё предназначение в путешествии

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 33.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
27 Января 2020 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, записавший рэп для студентов: Делали все сами, на коленке, по ночам

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
24 Января 2020 7:03 - 7:54

Главное - вовремя

Тема: Жителям российских мегаполисов рекомендовали избегать контактов с туристами из Китая, Алиэкспресс проверяет все посылки на коронавирус

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
23 Января 2020 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: «Никаких «Мстителей». Мстить мы будем только фашистам». Мединский перед отставкой поручил запретить показ голливудских фильмов на майских праздниках

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Зеленский поручил кабмину усилить меры по недопущению коронавируса на Украину
В Индии насмерть забили камнями женщину, чей муж взял в заложники более 20 детей
Пассажиры заблокированного в Италии круизного лайнера стали спускаться на берег
Правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы гражданам Китая
Запуск "Северного потока-2" состоится не позднее начала 2021 года
Голикова: россиян эвакуируют из провинции Хубэй
"Поддерживает и обогревает": Помпео заявил, что Украина является "кормилицей" Европы
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Кремль отвергает обвинения Эрдогана в нарушении соглашений по Сирии
Экс-глава Минюста назначен полпредом президента в Конституционном суде
Пчелы на крыше Нотр-Дама пережили пожар и продолжают производить мед
Путин обсудил с Совбезом меры по сдерживанию коронавируса
Эксперты назвали бесполезной остановку поставок смартфонов из Китая
Зеленский предложил Помпео создать в Госдепе США должность спецпредставителя по Донбассу и Крыму
Меркель обсудила с Путиным по телефону Украину и "сделку века" США
В Италии на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса
"За высказывания про Крым": Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Песков: Инвестфорум в Сочи под вопросом из-за коронавируса
В украинском «Нафтогазе» повысили тарифы на транзит российского газа
В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента
«Не будем стесняться»: Эрдоган рассказал, при каких условиях возобновит военную операцию в Сирии
Песков: Угроза завоза нового коронавируса в Россию существует
В Китае призвали отказаться от свадеб 02.02.2020 из-за коронавироса
Главный врач Великобритании подтвердил два случая коронавируса в стране
Во Франции разработали тест на «китайский» коронавирус 2019 года
В России предложили ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД