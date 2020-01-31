«Маски кончились, масок больше нет!»: испуганные коронавирусом москвичи смели в аптеках годовые запасы
Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные столичные новости
«Маски кончились, масок больше нет!»: испуганные коронавирусом москвичи смели в аптеках годовые запасы
О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!