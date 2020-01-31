2020-01-31T13:19:53+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН

«Маски кончились, масок больше нет!»: испуганные коронавирусом москвичи смели в аптеках годовые запасы

Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные столичные новости.Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные столичные новости.

Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные столичные новости

«Маски кончились, масок больше нет!»: испуганные коронавирусом москвичи смели в аптеках годовые запасы

00:00
00:00

О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

Скачать передачу [mp3, 19.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
13 Января 2020 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: Куда сдать новогоднюю елочку, откуда в Подмосковье коттеджные поселки-призраки и как брачные аферисты дурят москвичек

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александр РОГОЗА, Анастасия ВАРДАНЯН
07:30
21:30
25 Декабря 2019 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: «В Москве все обнимаются и говорят «дорогая», а в Ростове все как быдло завистливое». Девушка, работавшая курьером с детьми, переехала в Москву

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН
07:30
21:30
23 Декабря 2019 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: Погода в Москве и ЦФО бьёт рекорды по теплу, выходцы с Кавказа обложили данью таксистов, корреспонденты КП в лесу срубили ёлочку

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александр РОГОЗА, Анастасия ВАРДАНЯН, Павел КЛОКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Зеленский поручил кабмину усилить меры по недопущению коронавируса на Украину
В Индии насмерть забили камнями женщину, чей муж взял в заложники более 20 детей
Пассажиры заблокированного в Италии круизного лайнера стали спускаться на берег
Правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы гражданам Китая
Запуск "Северного потока-2" состоится не позднее начала 2021 года
Голикова: россиян эвакуируют из провинции Хубэй
"Поддерживает и обогревает": Помпео заявил, что Украина является "кормилицей" Европы
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Кремль отвергает обвинения Эрдогана в нарушении соглашений по Сирии
Экс-глава Минюста назначен полпредом президента в Конституционном суде
Пчелы на крыше Нотр-Дама пережили пожар и продолжают производить мед
Путин обсудил с Совбезом меры по сдерживанию коронавируса
Эксперты назвали бесполезной остановку поставок смартфонов из Китая
Зеленский предложил Помпео создать в Госдепе США должность спецпредставителя по Донбассу и Крыму
Меркель обсудила с Путиным по телефону Украину и "сделку века" США
В Италии на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса
"За высказывания про Крым": Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Песков: Инвестфорум в Сочи под вопросом из-за коронавируса
В украинском «Нафтогазе» повысили тарифы на транзит российского газа
В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента
«Не будем стесняться»: Эрдоган рассказал, при каких условиях возобновит военную операцию в Сирии
Песков: Угроза завоза нового коронавируса в Россию существует
В Китае призвали отказаться от свадеб 02.02.2020 из-за коронавироса
Главный врач Великобритании подтвердил два случая коронавируса в стране
Во Франции разработали тест на «китайский» коронавирус 2019 года
В России предложили ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД