В Китае около 10 тысяч человек заражены коронавирусом, поставки смартфонов в Россию приостановлены, Кремль призвал не устраивать «охоту на ведьм» из-за скандала с главой горсовета в Керчи
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В Китае около 10 тысяч человек заражены коронавирусом, поставки смартфонов в Россию приостановлены, Кремль призвал не устраивать «охоту на ведьм» из-за скандала с главой горсовета в Керчи
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