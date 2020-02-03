2020-02-02T23:56:26+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

3 февраля. Гибель американского певца Бадди Холли, премьера фильма «Коммунист», арест замминистра МВД СССР Юрия Чурбанова

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

3 февраля. Гибель американского певца Бадди Холли, премьера фильма «Коммунист», арест замминистра МВД СССР Юрия Чурбанова

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3 февраля. В этот день в разные годы:

1959 год - в США погибает кумир молодежи Бадди Холли.

1958 год - премьера фильма «Коммунист».

1987 год - по обвинению в получении взяток арестован зять Леонида Брежнева заместитель министра МВД Юрий Чурбанов.

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