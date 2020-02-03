3 февраля. Гибель американского певца Бадди Холли, премьера фильма «Коммунист», арест замминистра МВД СССР Юрия Чурбанова
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
3 февраля. Гибель американского певца Бадди Холли, премьера фильма «Коммунист», арест замминистра МВД СССР Юрия Чурбанова
3 февраля. В этот день в разные годы:
1959 год - в США погибает кумир молодежи Бадди Холли.
1958 год - премьера фильма «Коммунист».
1987 год - по обвинению в получении взяток арестован зять Леонида Брежнева заместитель министра МВД Юрий Чурбанов.