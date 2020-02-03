Что делать, если попал в ДТП на МКАДе
Михаил Антонов и Анастасия Варданян говорят об этом с Любовью Высоцкой, начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве
Что делать, если попал в ДТП на МКАДе
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