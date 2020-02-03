2020-02-03T15:37:57+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Что делать, если попал в ДТП на МКАДе

На МКАДе даже специальные табло повесили, чтобы водители знали, что делать в случае с ДТП.На МКАДе даже специальные табло повесили, чтобы водители знали, что делать в случае с ДТП.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Антонов и Анастасия Варданян говорят об этом с Любовью Высоцкой, начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве

Что делать, если попал в ДТП на МКАДе

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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