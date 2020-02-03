3 Февр. 2020 2020-02-03T15:37:57+03:00

На МКАДе даже специальные табло повесили, чтобы водители знали, что делать в случае с ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что делать, если попал в ДТП на МКАДе 00:00 00:00

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