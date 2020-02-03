2020-02-03T15:43:52+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВНиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Хватит уже оправдываться! Россия купила территорию Эстонии у Швеции по Ништадскому договору

Николай Стариков - о главных событиях последних дней.Николай Стариков - о главных событиях последних дней.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов и историк Николай Стариков обсуждают претензии руководства Эстонии на наши территории

Николай Стариков: Хватит уже оправдываться! Россия купила территорию Эстонии у Швеции по Ништадскому договору

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