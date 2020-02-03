Эксперты предсказали падение товарооборота между Россией и Китаем, Милонов предложил приостановить поступление посылок из Поднебесной, Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе
Дмитрий Белецкий - с главными темами дня
Эксперты предсказали падение товарооборота между Россией и Китаем, Милонов предложил приостановить поступление посылок из Поднебесной, Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.