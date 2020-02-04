Штрафов, которые можно оплатить со скидкой, станет больше, а коллекторам хотят разрешить называться псевдонимами, чтобы кошмарить должников безнаказанно
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Штрафов, которые можно оплатить со скидкой, станет больше, а коллекторам хотят разрешить называться псевдонимами, чтобы кошмарить должников безнаказанно
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