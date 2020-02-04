5 февраля. Открытие Елисеевского магазина, создание кинокомпании «Юнайтед эртис» и Университета дружбы народов, дебют группы «Ария»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
5 февраля. Открытие Елисеевского магазина, создание кинокомпании «Юнайтед эртис» и Университета дружбы народов, дебют группы «Ария»
5 февраля. В этот день в разные годы:
1901 год - в Москве открывают магазин Елисеевых.
1919 год - в Голливуде организована кинокомпания «Юнайтед эртис».
1960 год - в Москве создан Университет дружбы народов.
1986 год - первый концерт группы «Ария».