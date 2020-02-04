2020-02-05T00:44:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

5 февраля. Открытие Елисеевского магазина, создание кинокомпании «Юнайтед эртис» и Университета дружбы народов, дебют группы «Ария»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

5 февраля. Открытие Елисеевского магазина, создание кинокомпании «Юнайтед эртис» и Университета дружбы народов, дебют группы «Ария»

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5 февраля. В этот день в разные годы:

1901 год - в Москве открывают магазин Елисеевых.

1919 год - в Голливуде организована кинокомпания «Юнайтед эртис».

1960 год - в Москве создан Университет дружбы народов.

1986 год - первый концерт группы «Ария».

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