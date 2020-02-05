5 Февр. 2020 2020-02-05T18:22:15+03:00

Вот так выглядит санаторий "Градостроитель", куда отправили россиян на двухнедельный карантин. Фото: Алена Кульмухаметова

Почему эвакуированных из Китая россиян разместили в Тюменской области? 00:00 00:00

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