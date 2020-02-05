Почему эвакуированных из Китая россиян разместили в Тюменской области?
Вот так выглядит санаторий "Градостроитель", куда отправили россиян на двухнедельный карантин.Фото: Алена Кульмухаметова
Прибывшие россияне пробудут в карантинной зоне 14 дней
Почему эвакуированных из Китая россиян разместили в Тюменской области?
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