2020-02-05T18:22:15+03:00
Темы дня
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ

Почему эвакуированных из Китая россиян разместили в Тюменской области?

Вот так выглядит санаторий "Градостроитель", куда отправили россиян на двухнедельный карантин.Вот так выглядит санаторий "Градостроитель", куда отправили россиян на двухнедельный карантин.Фото: Алена Кульмухаметова

Прибывшие россияне пробудут в карантинной зоне 14 дней

Почему эвакуированных из Китая россиян разместили в Тюменской области?

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 28.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: В преддверии выборов в Госдуму 2021 года в России начался партийный бум, Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, коллекторам ограничат общение с родственниками должников

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
Сегодня 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: Следственный комитет допросил отчима, заставлявшего пасынка приседать, в России появятся «умные» перекрестки с искусственным интеллектом, в Госдуме предложили ввести авиабилеты для животных

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
4 Февраля 2020 15:03 - 15:45

Темы дня

Тема: Путин заявил, что изменения в Конституцию предложены не для того, чтобы продлить полномочия президента, вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца следующего года

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
4 Февраля 2020 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ, в ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу, все ульяновские школы закрылись на карантин

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
4 Февраля 2020 12:33 - 12:45

Темы дня

Тема: Россияне ждут от нового правительства перемен к лучшему, «Ростеха» вложит 1 млрд рублей в производство смартфонов в Калуге, следователи в Карачаево-Черкесии проверяют информацию об избиении детей в детском саду

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
4 Февраля 2020 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: В Китай отправятся 5 российских специалистов для изучения коронавируса, в Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены во время вспышек заболеваний, на Центральную Россию надвигаются настоящие зимние морозы

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
3 Февраля 2020 15:03 - 15:32

Темы дня

Тема: Эксперты предсказали падение товарооборота между Россией и Китаем, Милонов предложил приостановить поступление посылок из Поднебесной, Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

В студии: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ
07:30
21:30
3 Февраля 2020 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: 80% россиян считают важными поправки в Конституцию, молодым врачам и учителям предоставят дополнительные льготы, международный семейный скандал разворачивается в Хабаровске

В студии: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ
07:30
21:30
3 Февраля 2020 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: Трехзначные комбинации региональных кодов могут появиться на автомобильных номерах, Саакашвили предрек Украине скорый распад, в Госдуме поддержали предложение ужесточить штрафы для шумных соседей

В студии: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
Крушение самолета в Стамбуле: пострадали 120 человек, госпитализированы - более 50
Глава USADA: решение по статусу РУСАДА будет принято после Олимпиады-2020
Мишустину выдали Aurus
ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 675 млн долларов на борьбу с новым коронавирусом
МИД РФ: невыдача американских виз официальным лицам приобретает «массовый характер»
В Австрии украли ворота с территории мемориального комплекса советским солдатам
Росавиация разослала телеграмму о запрете чартерных рейсов между Россией и Китаем с 14 февраля
Россиянин с семьей оказался на лайнере, на котором обнаружили коронавирус
Представитель Зеленского заявил о неготовности Киева взять Крым, даже если Москва его отдаст
Пассажирский самолет в аэропорту Стамбула протаранил ограждение при посадке
Советник Трампа: "Мы хотим, чтобы у нас были отличные отношения с Россией"
В Британии начнут испытания вакцины против нового коронавируса на животных
Вице-адмирал США рассказал о росте потенциала российского флота
Вашингтон анонсировал переговоры с Москвой по контролю над вооружениями
«Медицина не должна поскальзываться»: известный блогер Ольга Шелест – о послании губернатора Самарской области
Путин призвал правительство добиться прорыва в дебюрократизации
В работе "Яндекса" произошёл сбой
Путин: Состав правительства у нас, я считаю, оказался оптимальным
В Китае мужчина скрыл поездку в Ухань и заразил коронавирусом семь человек
В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»
Эрдоган: нападение на турецких военных начинает «новую эпоху» в Сирии
Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из Китая