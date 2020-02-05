6 февраля. Свадьба Петра I на Евдокии Лопухиной, введение в Российской республике западно-европейского календаря, авиакатастрофа с Манчестер Юнайтед
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
6 февраля. Свадьба Петра I на Евдокии Лопухиной, введение в Российской республике западно-европейского календаря, авиакатастрофа с Манчестер Юнайтед
6 февраля. В этот день в разные годы:
1689 год - свадьба Петра I на Евдокии Лопухиной.
1918 год - декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря.
1958 год - авиакатастрофа в Мюнхенском аэропорту, в которой погибает английская команда Манчестер Юнайтед.
1981 год - посмертный релиз Джонна Леннона на вершине хит-парадов.