5 Февр. 2020 2020-02-06T00:22:32+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

6 февраля. Свадьба Петра I на Евдокии Лопухиной, введение в Российской республике западно-европейского календаря, авиакатастрофа с Манчестер Юнайтед 00:00 00:00

6 февраля. В этот день в разные годы:

1689 год - свадьба Петра I на Евдокии Лопухиной.

1918 год - декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря.

1958 год - авиакатастрофа в Мюнхенском аэропорту, в которой погибает английская команда Манчестер Юнайтед.

1981 год - посмертный релиз Джонна Леннона на вершине хит-парадов.