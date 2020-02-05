2020-02-06T00:22:32+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

6 февраля. Свадьба Петра I на Евдокии Лопухиной, введение в Российской республике западно-европейского календаря, авиакатастрофа с Манчестер Юнайтед

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

6 февраля. Свадьба Петра I на Евдокии Лопухиной, введение в Российской республике западно-европейского календаря, авиакатастрофа с Манчестер Юнайтед

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6 февраля. В этот день в разные годы:

1689 год - свадьба Петра I на Евдокии Лопухиной.

1918 год - декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря.

1958 год - авиакатастрофа в Мюнхенском аэропорту, в которой погибает английская команда Манчестер Юнайтед.

1981 год - посмертный релиз Джонна Леннона на вершине хит-парадов.

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