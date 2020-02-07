2020-02-07T16:12:28+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Путин поговорил с Лукашенко о каше и снеге, Центробанк снизил ключевую ставку до 6%, Крашенинников заявил, что в Конституции нельзя закреплять понятие семьи как союза мужчины и женщины

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Путин поговорил с Лукашенко о каше и снеге, Центробанк снизил ключевую ставку до 6%, Крашенинников заявил, что в Конституции нельзя закреплять понятие семьи как союза мужчины и женщины

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