Путин поговорил с Лукашенко о каше и снеге, Центробанк снизил ключевую ставку до 6%, Крашенинников заявил, что в Конституции нельзя закреплять понятие семьи как союза мужчины и женщины
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Путин поговорил с Лукашенко о каше и снеге, Центробанк снизил ключевую ставку до 6%, Крашенинников заявил, что в Конституции нельзя закреплять понятие семьи как союза мужчины и женщины
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