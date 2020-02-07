7 Февр. 2020 2020-02-07T16:12:28+03:00

Путин поговорил с Лукашенко о каше и снеге, Центробанк снизил ключевую ставку до 6%, Крашенинников заявил, что в Конституции нельзя закреплять понятие семьи как союза мужчины и женщины 00:00 00:00

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