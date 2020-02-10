Экс-дипломат Дмитрий Рюриков: Юмор всегда помогает решать проблемы
Света Молодцова и Александр Алехин выясняют у экс-дипломата Дмитрия Рюрикова, как они с коллегами поздравляют друг друга, учатся контролировать эмоции и можно ли спокойно делать уроки с ребенком.
10 февраля - день дипломатического работника. Света Молодцова и Александр Алехин выясняют у экс-дипломата Дмитрия Рюрикова, как они с коллегами поздравляют друг друга, учатся контролировать эмоции и можно ли спокойно делать уроки с ребенком
Экс-дипломат Дмитрий Рюриков: Юмор всегда помогает решать проблемы
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