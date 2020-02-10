2020-02-10T13:42:55+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

Экс-дипломат Дмитрий Рюриков: Юмор всегда помогает решать проблемы

Света Молодцова и Александр Алехин выясняют у экс-дипломата Дмитрия Рюрикова, как они с коллегами поздравляют друг друга, учатся контролировать эмоции и можно ли спокойно делать уроки с ребенком.Света Молодцова и Александр Алехин выясняют у экс-дипломата Дмитрия Рюрикова, как они с коллегами поздравляют друг друга, учатся контролировать эмоции и можно ли спокойно делать уроки с ребенком.

10 февраля - день дипломатического работника. Света Молодцова и Александр Алехин выясняют у экс-дипломата Дмитрия Рюрикова, как они с коллегами поздравляют друг друга, учатся контролировать эмоции и можно ли спокойно делать уроки с ребенком

Экс-дипломат Дмитрий Рюриков: Юмор всегда помогает решать проблемы

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