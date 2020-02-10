Погода будет топтаться около нуля, жители столицы охотнее берут из приютов собак, в Москве педагог спасла свою ученицу от самоубийства
Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных новостях столицы
Погода будет топтаться около нуля, жители столицы охотнее берут из приютов собак, в Москве педагог спасла свою ученицу от самоубийства
О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!