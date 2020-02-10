10 Февр. 2020 2020-02-10T14:02:09+03:00

Погода будет топтаться около нуля, жители столицы охотнее берут из приютов собак, в Москве педагог спасла свою ученицу от самоубийства 00:00 00:00

О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!