2020-02-10T16:58:11+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В Пензе вынесли приговор фигурантам дела террористического сообщества «Сеть», Мишустин поручил сформировать стратегический запас масок от коронавируса, мировые цены на нефть начали снижаться

Валентин Алфимов - с главными темами дня.Валентин Алфимов - с главными темами дня.

Валентин Алфимов - с главными темами дня

В Пензе вынесли приговор фигурантам дела террористического сообщества «Сеть», Мишустин поручил сформировать стратегический запас масок от коронавируса, мировые цены на нефть начали снижаться

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