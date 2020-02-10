2020-02-10T20:40:16+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: На Ялтинской конференции Рузвельт хотел создать мир, в котором США и СССР процветали за счет обанкротившейся Британской империи

Экономист Михаил Делягин разбирает главные темы, о которых говорит вся страна.Экономист Михаил Делягин разбирает главные темы, о которых говорит вся страна.

Экономист Михаил Делягин рассказывает о закулисье Ялтинской конференции, 75-летие которой отмечается в эти дни, а также о том, почему Олег Дерипаска жестко раскритиковал Центробанк за слишком маленькое снижение ключевой ставки

Михаил Делягин: На Ялтинской конференции Рузвельт хотел создать мир, в котором США и СССР процветали за счет обанкротившейся Британской империи

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