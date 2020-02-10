10 Февр. 2020 2020-02-10T20:40:16+03:00

Экономист Михаил Делягин разбирает главные темы, о которых говорит вся страна.

Михаил Делягин: На Ялтинской конференции Рузвельт хотел создать мир, в котором США и СССР процветали за счет обанкротившейся Британской империи 00:00 00:00

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