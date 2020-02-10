Объявлен приговор по делу «Сети». Максимальный срок – 18 лет. За изнасилование и убийство детей у нас дают сильно меньше
Сергей Мардан, Надана Фридрихсон и руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров подводят информационные итоги дня
Объявлен приговор по делу «Сети». Максимальный срок – 18 лет. За изнасилование и убийство детей у нас дают сильно меньше
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