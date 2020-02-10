2020-02-10T21:30:33+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Объявлен приговор по делу «Сети». Максимальный срок – 18 лет. За изнасилование и убийство детей у нас дают сильно меньше

Сергей Мардан, Надана Фридрихсон и руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров подводят информационные итоги дня.Сергей Мардан, Надана Фридрихсон и руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров подводят информационные итоги дня.

Сергей Мардан, Надана Фридрихсон и руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров подводят информационные итоги дня

Объявлен приговор по делу «Сети». Максимальный срок – 18 лет. За изнасилование и убийство детей у нас дают сильно меньше

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