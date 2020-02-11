Фигурантам нашумевшего дела «Сеть» дали от 6 до 18 лет колонии. В суд Пензы поддержать их пришли десятки человек
Владимир Ворсобин и руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова говорят о том, что происходит с нашей правоохранительной системой, если на 18 лет закрывают обычных пензенских парней
Фигурантам нашумевшего дела «Сеть» дали от 6 до 18 лет колонии. В суд Пензы поддержать их пришли десятки человек
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