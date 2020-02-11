2020-02-11T15:43:56+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Фигурантам нашумевшего дела «Сеть» дали от 6 до 18 лет колонии. В суд Пензы поддержать их пришли десятки человек

Фигурантам нашумевшего дела «Сеть» дали от 6 до 18 лет колонии. В суд Пензы поддержать их пришли десятки человек.Фигурантам нашумевшего дела «Сеть» дали от 6 до 18 лет колонии. В суд Пензы поддержать их пришли десятки человек.

Владимир Ворсобин и руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова говорят о том, что происходит с нашей правоохранительной системой, если на 18 лет закрывают обычных пензенских парней

Фигурантам нашумевшего дела «Сеть» дали от 6 до 18 лет колонии. В суд Пензы поддержать их пришли десятки человек

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 31.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
26 Ноября 2019 13:03 - 13:45

Гражданская оборона

Тема: Екатерина Шульман: Полицейские не любят принимать заявления о побоях, так как знают, что 7 из 10 заберут в течение 3 дней

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание
Помпео: США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана
COVID 19: Новому коронавирусу дали официальное название
ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев
В Госдуме заявили о том, что распад Договора РСМД показал слабость НАТО
Жителя Луганской области задержали при попытке вывезти часть вертолёта в Россию
"Продолжение последует": Эрдоган пообещал отомстить Сирии за нападение на турецких военных
Эксперт рассказал, какие выгоды получила Россия от санкций США
"Польша для поляков!": пятерых парней избили за русскую речь
В Беларуси планируют создать аналог Euronews
"Вопрос безопасности и демократии": Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ
Госдума установит для солдат-срочников оклад в размере 2 тысяч рублей
Бывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка
В Турции анонсировали телефонный разговор Эрдогана и Путина
Боевики сбили вертолет сирийской армии в Идлибе
В России предложили рассматривать все особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных
В Госдуме назвали блефом заявление Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил
Мишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
В МВД предложили фиксировать прохождение техосмотра на видео
Лукашенко призвал белорусскую прессу не "перебирать" в похвалах президента
В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках
Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии
В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США