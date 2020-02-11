2020-02-11T16:28:37+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Медбрат признался, что когда писал сообщения об убийстве 10 ветеранов, был пьян, в России прогнозируют снижение объема премий ОСАГО, каждый четвертый пользователь интернета хоть раз попадался на уловки мошенников из-за невнимательности

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Медбрат признался, что когда писал сообщения об убийстве 10 ветеранов, был пьян, в России прогнозируют снижение объема премий ОСАГО, каждый четвертый пользователь интернета хоть раз попадался на уловки мошенников из-за невнимательности

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