Медбрат признался, что когда писал сообщения об убийстве 10 ветеранов, был пьян, в России прогнозируют снижение объема премий ОСАГО, каждый четвертый пользователь интернета хоть раз попадался на уловки мошенников из-за невнимательности
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Медбрат признался, что когда писал сообщения об убийстве 10 ветеранов, был пьян, в России прогнозируют снижение объема премий ОСАГО, каждый четвертый пользователь интернета хоть раз попадался на уловки мошенников из-за невнимательности
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