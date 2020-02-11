11 Февр. 2020 2020-02-11T02:18:24+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

11 февраля. Строительство «потаенного судна», первый золотой диск в истории грамзаписи, премьера фильма «Москва слезам не верит», кончина Уитни Хьюстон 00:00 00:00

11 февраля. В этот день в разные годы:

1720 год - плотник Ефим Никонов начинает строительство «потаенного судна», предшественницу субмарин.

1942 год - пластинка с песней Глена Миллера из фильма «Серенада солнечной долины», становится первым золотым диском в истории грамзаписи.

1980 год - премьера фильма «Москва слезам не верит».

2012 год - умирает Уитни Хьюстон.