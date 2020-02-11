11 февраля. Строительство «потаенного судна», первый золотой диск в истории грамзаписи, премьера фильма «Москва слезам не верит», кончина Уитни Хьюстон
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
11 февраля. Строительство «потаенного судна», первый золотой диск в истории грамзаписи, премьера фильма «Москва слезам не верит», кончина Уитни Хьюстон
11 февраля. В этот день в разные годы:
1720 год - плотник Ефим Никонов начинает строительство «потаенного судна», предшественницу субмарин.
1942 год - пластинка с песней Глена Миллера из фильма «Серенада солнечной долины», становится первым золотым диском в истории грамзаписи.
1980 год - премьера фильма «Москва слезам не верит».
2012 год - умирает Уитни Хьюстон.