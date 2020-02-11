Греф объявил о переходе Ольги Голодец в Сбербанк, ставки ВТБ по ипотеке снизились до 7,9% годовых, на «Первом канале» вышло ток-шоу Собчак
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями
Греф объявил о переходе Ольги Голодец в Сбербанк, ставки ВТБ по ипотеке снизились до 7,9% годовых, на «Первом канале» вышло ток-шоу Собчак
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