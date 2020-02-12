2020-02-12T13:00:36+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Хорош гонять! Всё больше экспертов говорят о том, что пора снижать разрешенную скорость и нештрафуемый порог

Обсуждаем главные столичные новости в эфире Радио "Комсомольская правда"!Обсуждаем главные столичные новости в эфире Радио "Комсомольская правда"!

Михаил Антонов, Анастасия Варданян и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обсуждают все за и против ужесточения ПДД

Хорош гонять! Всё больше экспертов говорят о том, что пора снижать разрешенную скорость и нештрафуемый порог

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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