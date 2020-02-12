12 Февр. 2020 2020-02-12T13:00:36+03:00

Хорош гонять! Всё больше экспертов говорят о том, что пора снижать разрешенную скорость и нештрафуемый порог 00:00 00:00

О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!