Хорош гонять! Всё больше экспертов говорят о том, что пора снижать разрешенную скорость и нештрафуемый порог
Михаил Антонов, Анастасия Варданян и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обсуждают все за и против ужесточения ПДД
Хорош гонять! Всё больше экспертов говорят о том, что пора снижать разрешенную скорость и нештрафуемый порог
О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!