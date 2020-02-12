12 Февр. 2020 2020-02-12T15:57:53+03:00

В Госдуме поддержали идею Госавтоинспекции отменять результаты незаконного техосмотра, бизнесу обещали отменить устаревшие советские СанПиНы, но вместо этого лишь слегка их отредактировали 00:00 00:00

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