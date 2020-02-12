2020-02-12T15:57:53+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Госдуме поддержали идею Госавтоинспекции отменять результаты незаконного техосмотра, бизнесу обещали отменить устаревшие советские СанПиНы, но вместо этого лишь слегка их отредактировали

Михаил Антонов - с главными темами дня.Михаил Антонов - с главными темами дня.

Михаил Антонов - с главными темами дня

В Госдуме поддержали идею Госавтоинспекции отменять результаты незаконного техосмотра, бизнесу обещали отменить устаревшие советские СанПиНы, но вместо этого лишь слегка их отредактировали

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