В Госдуме поддержали идею Госавтоинспекции отменять результаты незаконного техосмотра, бизнесу обещали отменить устаревшие советские СанПиНы, но вместо этого лишь слегка их отредактировали
Михаил Антонов - с главными темами дня
В Госдуме поддержали идею Госавтоинспекции отменять результаты незаконного техосмотра, бизнесу обещали отменить устаревшие советские СанПиНы, но вместо этого лишь слегка их отредактировали
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