12 Февр. 2020 2020-02-12T21:14:07+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

12 февраля. Первое исполнение «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, создание Европейского вещательного союза, начало строительства космодрома «Байконур» 00:00 00:00

12 февраля. В этот день в разные годы:

1924 год - в Нью-Йорке впервые исполнена «Голубая рапсодия» Джорджа Гершвина.

1950 год - создан Европейский вещательный союз.

1955 год - постановление Совмина СССР о создании Полигона-5 в будущем космодрома «Байконур».

2000 год - скончался Джей Хокинс.