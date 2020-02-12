12 февраля. Первое исполнение «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, создание Европейского вещательного союза, начало строительства космодрома «Байконур»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
12 февраля. Первое исполнение «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, создание Европейского вещательного союза, начало строительства космодрома «Байконур»
12 февраля. В этот день в разные годы:
1924 год - в Нью-Йорке впервые исполнена «Голубая рапсодия» Джорджа Гершвина.
1950 год - создан Европейский вещательный союз.
1955 год - постановление Совмина СССР о создании Полигона-5 в будущем космодрома «Байконур».
2000 год - скончался Джей Хокинс.