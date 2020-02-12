2020-02-12T21:14:07+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

12 февраля. Первое исполнение «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, создание Европейского вещательного союза, начало строительства космодрома «Байконур»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 февраля. Первое исполнение «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, создание Европейского вещательного союза, начало строительства космодрома «Байконур»

00:00
00:00

12 февраля. В этот день в разные годы:

1924 год - в Нью-Йорке впервые исполнена «Голубая рапсодия» Джорджа Гершвина.

1950 год - создан Европейский вещательный союз.

1955 год - постановление Совмина СССР о создании Полигона-5 в будущем космодрома «Байконур».

2000 год - скончался Джей Хокинс.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
11 Февраля 2020 15:46 - 15:54

Был бы повод

Тема: 11 февраля. Строительство «потаенного судна», первый золотой диск в истории грамзаписи, премьера фильма «Москва слезам не верит», кончина Уитни Хьюстон

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 3-9 февраля. Гибель американского певца Бадди Холли, похищение внучки американского миллиардера Патриции Херст, введение западно-европейского календаря, дуэль Пушкина и Дантеса

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
1 Февраля 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 27 января-2 февраля. Похороны Владимира Ленина, гибель космического корабля Челленджер, премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города», празднование Дня Сурка в США

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Января 2020 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 20-26 января. Инаугурация президента США Джона Кеннеди, кончина королевы Виктории, начало золотой лихорадки в Калифорнии, получение Карлом Бенцем патента на автомобиль

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Января 2020 5:33 - 5:45

Был бы повод

Тема: 25 января. Основание в Москве школы математических и навигацких наук, постановка пьесы «Маскарад», переименование Самары, день рождения Владимира Высоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пранкеры напугали пассажиров метро, «пролив» жидкость с коронавирусом
В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Гончарук рассказал, почему украинцев не будут пока эвакуировать из Китая
Российские военные прекратили конфликт солдат США с сирийскими жителями
ВОЗ: Говорить о конце коронавируса рано
В 2019 году число очень богатых людей в мире увеличилось на 10%
Совбез ООН призвал страны привлекать к ответу за нарушения против детей
Женщину обокрали на полтора миллиона рублей после "звонка из банка"
"Он становится жестче": В партии "Слуга народа" заявили о хронической усталости у Зеленского
Ученые разработали аппарат, позволяющий ставить диагнозы по свечению кожи
Автоэксперты оценил идею запретить насильникам и убийцам работать таксистами
Клоун спас мать и ребенка ценой собственной жизни
Появилось видео досмотра экс-начальника управления ФСИН, покончившего с собой в зале суда
В Сирии мирные жители погибли в результате стрельбы американских военных
Захарова на китайском языке пожелала Китаю победить коронавирус
Школам посоветовали привлекать работодателей к внеклассной работе
Названы самые популярные у российских туристов страны
Порошенко назвал переговоры с Путиным "самой ужасной ночью в жизни"
В Госдуме прокомментировали внимание Пентагона к активности российских кораблей
После самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде возбуждено уголовное дело
Старейшим мужчиной на Земле признан 112-летний японец
Адвокат рассказал о результатах ДНК-экспертизы на отцовство Григорьев-Апполонов
"Мы очень обеспокоены": В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений
Песков прокомментировал идею обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу
За неделю до самоубийства в Чертановском суде здесь провели "идеальные" учения
Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане
Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие
«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру