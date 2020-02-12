2020-02-12T18:49:58+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: ЦБ снизил ставку до 6% и это типа достижение. Да это антирекорд. Это позорище!

Обсуждаем главные темы вместе с экономистом Никитой Кричевским.Обсуждаем главные темы вместе с экономистом Никитой Кричевским.

Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают, как привлечь в Россию новые инвестиции, волноваться ли вкладчикам «Сбербанка» из-за его продажи и хорошо ли сейчас быть самозанятым

Никита Кричевский: ЦБ снизил ставку до 6% и это типа достижение. Да это антирекорд. Это позорище!

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2 Января 2020 17:03 - 18:02

Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Главные события года - посадка самолета на кукурузном поле, мусорная реформа и договоренности по газу с Украиной

В студии: Алексей ИВАНОВ

В гостях: Никита КРИЧЕВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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