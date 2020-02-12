Никита Кричевский: ЦБ снизил ставку до 6% и это типа достижение. Да это антирекорд. Это позорище!
Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают, как привлечь в Россию новые инвестиции, волноваться ли вкладчикам «Сбербанка» из-за его продажи и хорошо ли сейчас быть самозанятым
Никита Кричевский: ЦБ снизил ставку до 6% и это типа достижение. Да это антирекорд. Это позорище!
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