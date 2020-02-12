12 Февр. 2020 2020-02-12T18:49:58+03:00

Никита Кричевский: ЦБ снизил ставку до 6% и это типа достижение. Да это антирекорд. Это позорище! 00:00 00:00

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