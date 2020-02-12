Ректор ВШЭ ограничил сотрудников и студентов в политических заявлениях, Володин предложил создать международный институт защиты исторической памяти, обвиненный в избиении женщин бывший тюремщик стал заведующим детсадом
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями
Ректор ВШЭ ограничил сотрудников и студентов в политических заявлениях, Володин предложил создать международный институт защиты исторической памяти, обвиненный в избиении женщин бывший тюремщик стал заведующим детсадом
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!