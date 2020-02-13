Георгий Бовт: 3 триллиона рублей от продажи Сбербанка нужны Путину на выполнение социальных обещаний, которые он дал в ежегодном послании
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают, почему Эрдоган в последнее время вдруг начал катить бочку на Россию, зачем государство само у себя покупает акции Сбербанка и сможет ли правительство Мишустина добиться роста ВВП
Георгий Бовт: 3 триллиона рублей от продажи Сбербанка нужны Путину на выполнение социальных обещаний, которые он дал в ежегодном послании
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