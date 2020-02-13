2020-02-13T15:18:48+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: 3 триллиона рублей от продажи Сбербанка нужны Путину на выполнение социальных обещаний, которые он дал в ежегодном послании

Георгий Бовт - с анализом главных событий в стране и мире.Георгий Бовт - с анализом главных событий в стране и мире.

Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают, почему Эрдоган в последнее время вдруг начал катить бочку на Россию, зачем государство само у себя покупает акции Сбербанка и сможет ли правительство Мишустина добиться роста ВВП

Георгий Бовт: 3 триллиона рублей от продажи Сбербанка нужны Путину на выполнение социальных обещаний, которые он дал в ежегодном послании

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