Михаил Мишустин заявил о дороговизне ипотеки в нашей стране, а в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию поступило уже более 400 предложений
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Михаил Мишустин заявил о дороговизне ипотеки в нашей стране, а в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию поступило уже более 400 предложений
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