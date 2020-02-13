13 Февр. 2020 2020-02-13T16:31:25+03:00

Михаил Мишустин заявил о дороговизне ипотеки в нашей стране, а в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию поступило уже более 400 предложений 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.