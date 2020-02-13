2020-02-13T20:12:02+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Интерес к покупке тестов на ВИЧ вырос в России в 40 раз после фильма Дудя

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и слушателями.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с кандидатом биологических наук, членом Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александром Панчиным, почему россияне безответственно относятся к своему здоровью

Интерес к покупке тестов на ВИЧ вырос в России в 40 раз после фильма Дудя

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