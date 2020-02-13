Интерес к покупке тестов на ВИЧ вырос в России в 40 раз после фильма Дудя
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с кандидатом биологических наук, членом Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александром Панчиным, почему россияне безответственно относятся к своему здоровью
Интерес к покупке тестов на ВИЧ вырос в России в 40 раз после фильма Дудя
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