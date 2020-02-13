2020-02-13T22:18:24+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Я надеюсь, что Артамонов будет востребован и ещё принесет пользу Родине

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин - о главных событиях страны и мира.Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин - о главных событиях страны и мира.

Главный редактор «Комсомольской правды» - про неожиданную отставку успешного губернатора Калужской области, помешательство на омоложении власти, эффективность Трампа, снижение ставок по ипотеке и пользу подкастов

Владимир Сунгоркин: Я надеюсь, что Артамонов будет востребован и ещё принесет пользу Родине

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Тема: Владимир Сунгоркин: Сейчас правительство обязано объяснять все свои неосторожные высказывания в течение часа, а не на следующий день

В студии: Владимир СУНГОРКИН, Роман ГОЛОВАНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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