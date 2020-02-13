Владимир Сунгоркин: Я надеюсь, что Артамонов будет востребован и ещё принесет пользу Родине
Главный редактор «Комсомольской правды» - про неожиданную отставку успешного губернатора Калужской области, помешательство на омоложении власти, эффективность Трампа, снижение ставок по ипотеке и пользу подкастов
Владимир Сунгоркин: Я надеюсь, что Артамонов будет востребован и ещё принесет пользу Родине
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