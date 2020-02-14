Правительство снимет ограничение на закупку импортных лекарств для онкобольных, на общенародное голосование по поправкам в Конституцию потратят 14 миллиардов рублей, авиасообщение с Грузией пока восстанавливать не будут
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Правительство снимет ограничение на закупку импортных лекарств для онкобольных, на общенародное голосование по поправкам в Конституцию потратят 14 миллиардов рублей, авиасообщение с Грузией пока восстанавливать не будут
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