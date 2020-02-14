14 Февр. 2020 2020-02-14T16:50:19+03:00

Январь этого года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, членов сборной России по боксу массово проверят на употребление наркотиков, беременная семиклассница из Красноярского края назвала имя отца ребенка 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.