16 февраля. Подписание Петром I указа о наследовании престола, вскрытие гробницы Тутанхамона, начало выпуска грузовиков КАМАЗ
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 февраля. Подписание Петром I указа о наследовании престола, вскрытие гробницы Тутанхамона, начало выпуска грузовиков КАМАЗ
16 февраля. В этот день в разные годы:
1722 год - Петр I подписывает указ о назначении наследника престола.
1923 год - английский археолог Говард Картер вскрывает гробницу Тутанхамона.
1976 год - с конвейера автозавода в Набережных Челнах сходит первый автомобиль марки КАМАЗ.
1972 год - завершение группой Pink Floyd гастролей.