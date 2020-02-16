2020-02-15T23:05:34+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 февраля. Подписание Петром I указа о наследовании престола, вскрытие гробницы Тутанхамона, начало выпуска грузовиков КАМАЗ

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 февраля. Подписание Петром I указа о наследовании престола, вскрытие гробницы Тутанхамона, начало выпуска грузовиков КАМАЗ

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16 февраля. В этот день в разные годы:

1722 год - Петр I подписывает указ о назначении наследника престола.

1923 год - английский археолог Говард Картер вскрывает гробницу Тутанхамона.

1976 год - с конвейера автозавода в Набережных Челнах сходит первый автомобиль марки КАМАЗ.

1972 год - завершение группой Pink Floyd гастролей.

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